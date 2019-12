Esonda il fiume, zona industriale allagata (Foto e video)

Ancora maltempo in provincia di Isernia. A Sessano l’intervento di un cittadino evita ulteriori danni

SESSANO DEL MOLISE. Una tragedia evitata grazie all’intervento del sindaco, della guardia municipale e di un privato cittadino che, armato di buona volontà, sabato sera è intervenuto nella zona industriale dove è esondato il fiume allagando le strade e l’area limitrofa. I danni e le conseguenze sarebbe potuti essere ben più gravi se non fossero intervenuti sindaco, vigile e un giovane cittadino, a bordo di un mezzo privato, che ha ripulito e messo in sicurezza l’intera area. «Ringrazio pubblicamente e a nome di tutti i miei concittadini Aurelio Di Lucia – ha commentato il sindaco, Pino Venditti – che si è adoperato nell’interesse della collettività, un giovane dotato di un senso civico fuori dal comune. Un ringraziamento particolare anche ai carabinieri con cui sono stato costantemente in contatto durante tutte le operazioni e che sono sempre al fianco di questa amministrazione». A causa del maltempo, inoltre, si sono registrati danni al depuratore comunale. «Al di là dell’evento eccezionale – ha concluso Venditti – il problema è legato alla mancata pulizia dei corsi d’acqua. È necessario che la Regione deroghi tali interventi anche nelle aree SIC. Nella zona industriale confluiscono diversi affluenti del Carpino allagando, in caso di maltempo, l’intera area compreso il depuratore interessato da migliaia di euro di danni».