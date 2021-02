Es(is)to: per Volt tutte le voci contano. Parte il tour d’ascolto a Isernia

Il primo partito paneuropeo, dopo aver dato ufficialmente il via alle sue operazioni nel mese di gennaio, ha lanciato il suo progetto più importante: riconnettersi ai problemi e ai bisogni reali dei cittadini

ISERNIA. Nella mattinata di mercoledì 3 febbraio si è svolto il primo incontro tra la sezione isernina di Volt, il primo partito paneuropeo, e la cooperativa Lai. Una chiacchierata proficua nella quale si è discusso di integrazione, ascolto, dignità, ma anche di questioni più tecniche come le progettualità in corso, le legislazioni sul terzo settore e tanto altro. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti della compagine politica, Nino Santoro – responsabile della cooperativa – e l’imprenditore isernino Carlo Izzi, da sempre impegnato nel sociale.

Così è iniziato il viaggio, all’ascolto del territorio: da una colonna isernina e dal suo impegno per l’integrazione lavorativa di persone diversamente abili. Un obiettivo tanto semplice quanto nobile: far si che chiunque soffra di una disabilità riesca a sentirsi parte integrante della società, promuovendone integrazione e autonomia. Questo fanno da più di vent’anni a Isernia, tra laboratori di ceramica, cera, apicoltura, agricoltura sociale e giardinaggio, producendo ‘handmade happiness’ – felicità fatta in casa. Impossibile non farsi strappare un sorriso alla vista degli oggetti di ceramica che riportano detti tipici della città, da “song ‘r ‘sernia” a “zitt’zitt ‘miez a ‘ru mercat’”.

“Siamo entrati con una sola domanda: cosa possiamo fare per aiutare il vostro lavoro, come cittadini e come politici? La risposta è stata ovviamente complessa, come ci aspettavamo – spiegano i coordinatori cittadini di Volt Isernia Federica Vinci e Luca Colella – ma fondamentalmente si può riassumere in due punti principali”.

“Dal punto di vista politico, abbiamo, a livello nazionale, tra le migliori legislazioni sul terzo settore al mondo e le possibilità legali e strutturali di poter agire in questo ambito elargendo fondi, creando progetti e sviluppando ancora di più una realtà indispensabile come la Lai – spiegano da Volt – Tuttavia, come spesso accade in questi casi, tutto ciò che viene regolamentato e dispendiato a livello nazionale, si blocca a livello regionale o addirittura locale per via della mancanza di conoscenze e competenze dei funzionari della pubblica amministrazione, del dialogo tra i vari assessorati, di personalismi poco edificanti. Non è normale che tutto questo sia normale”, sottolineano gli esponenti del partito.

Poi Vinci e Colella si concentrano sul secondo punto, quello civico: “Le possibilità di essere al fianco ad una realtà come questa ci sono, soprattutto quando si trova il modo di far dialogare le nostre realtà industriali territoriali con la Lai al fine di integrare forza lavoro nelle nostre aziende, o, più semplicemente, operare con la cooperativa tramite commessa. Ciò permetterebbe alle nostre aziende – spiegano – di rispettare i vincoli legali di integrazione della forza diversamente abile nel lavoro dipendente, evitando di pagare multe e diciamocelo, rendendo la nostra società migliore, e alle ragazze e i ragazzi della Lai, di fare un ulteriore passo verso quell’indipendenza e autonomia che dovrebbero comunque appartenere loro di diritto”.

Ovviamente questi sono solo esempi di più di due ore di conversazione: “Per noi è stato illuminante poter partire da qui – raccontano i coordinatori cittadini – Siamo entrati con la testa piena di domande e siamo usciti con il cuore pieno di speranza: a chiunque sia all’ascolto, noi ci siamo per ascoltare voi e insieme, capire come migliorare questa città”.

In circa due mesi di attività, il gruppo locale inizialmente formato da sole tre persone si è ampliato al primo core team di 7 coordinatori e team leader, fino ai 40 volontari attuali che costituiscono lo zoccolo duro della formazione. Un risultato già straordinario nel pochissimo tempo di attività, che ha visto la formazione di un laboratorio di attivismo e di team building dove sono già in incubazione le tante iniziative in fase di lancio nelle prossime settimane.

Un modo di ‘fare politica’ concreto, che mette alla base di tutto i cittadini e la necessità che essi ne siano nuovamente parte attiva e fiduciosa. Per saperne di più sulle attività di Volt a Isernia, il gruppo invita tutti a seguire i canali social Volt Isernia su Facebook (link: https://www.facebook.com/Volt-Isernia-2219679514915344/) e @Volt_isernia su Instagram (link: https://www.instagram.com/voltisernia/), oltre alla newsletter su Telegram (link: https://t.me/voltisernia_newsletter).