«Esistere o non esistere!» Questo è il dilemma che ci fa conoscere al mondo

Stavolta è l’Huffingtonpost.it ad interessarsi del nostro Molise

La prima volta che è stata coniata la mitica frase “Il Molise non esiste” di colpo tutti si sono ricordati che invece la nostra terra esiste, eccome. Dunque le provocazioni (di tanto in tanto) servono e, nel caso in questione, ci fanno gioco. Ad accorgersene stavolta è l’autorevole Huffingtonpost.it che sul suo portale web dedica al nostro Molise una bella pagina con tanti spunti di riflessione. A partire dal titolo che introduce l’articolo: “Chi non vorrebbe visitare una regione che non esiste”. Contestualmente l’autore del servizio ricorda l’interesse generato e amplificato dalle maggiori testate giornalistiche internazionali, a partire dalla BBC che sottolinea: «Nel giro di qualche anno la regione è passata dall’anonimato allo status di fenomeno nazionale. Dieci anni fa, quando dicevo ad altri italiani di essere originaria Molise, mi guardavano interdetti. Non avevano mai sentito parlare di noi”, ha dichiarato la guida locale Maria Laura Pace alla BBC, quando Alex Sakalis l’ha incontrata in quel di Termoli. La donna ha aggiunto: “Ora, quando menziono la mia regione, la gente ride e mi dice che il Molise non esiste. In un certo senso, sono progressi». «A differenza di altre parti d’Italia, in Molise puoi ancora trovare la vita di una volta, rimasta invariata da secoli».