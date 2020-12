Esenzione della Cosap nel 2021, il consiglio boccia l’Odg del Pd. La maggioranza: “Ci sarà già un canone unico”

Due delibere di giunta, arrivate a distanza di alcuni mesi, avevano stabilito l’esenzione dal pagamento della Cosap per commercianti e titolari di pubblici esercizi. Un esonero – quello sulla tassa dell’occupazione del suolo pubblico, previsto in un primo momento fino al 31 ottobre e poi prorogato al 31 dicembre 2020.

Pd e La Sinistra per Campobasso avevano proposto – nella discussione di questa mattina in Consiglio comunale – l’ulteriore proroga per tutto il 2021, al fine di favorire, come ribadito dai firmatari dell’Odg Battista, Trivisonno, Chierchia e Salvatore, una agevolazione e un sostegno economico per le attività, falcidiate negli incassi dall’emergenza Covid. Una proposta bocciata largamente nell’assise odierna, con 7 favorevoli (ai dem si è allineata la Lega), 4 astenuti (Forza Italia, Popolari su tutti) e 20 contrari. Anche il consigliere di opposizione Sabusco (E’Ora) ha mostrato scetticismo, dichiarandosi contrario. La maggioranza ha votato compatta per la bocciatura, fermo restando che sulle esenzioni il ragionamento sarà ripreso anche in virtù delle direttive provenienti dal governo centrale. Nel 2021 è infatti prevista la local tax, la tassa unica che raggruppa le imposte per titolari e commercianti.

“L’imposta sparisce già – ha spiegato il sindaco Gravina, motivando la sua bocciatura dell’Odg – nel 2021 avremo il canone unico e il governo centrale interviene, e continuerà ad intervenire, sui comuni. Ogni ragionamento è al momento rinviato”. L’assessora Panichella ha inoltre ricordato che nei discorsi di esenzione su un ulteriore anno intero “rientrano equilibri di bilancio da rispettare”, considerando che “togliere delle entrate corpose diventerebbe un problema”. La Cosap nel 2019, ad esempio, ha generato entrate nelle casse del comune pari a 280mila euro, a cui andarono ad aggiungersi ulteriori 90mila euro inerenti le festività del Corpus Domini. le.lo.