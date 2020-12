Esercizio abusivo della professione, Odg Molise avvia le procedure per denunciare siti pirata

L’ordine dei giornalisti del Molise ha avviato le procedure legali per denunciare i siti pirata per contrastare l’esercizio abusivo della professione e ha deliberato la registrazione della testata autonoma dell’ordine stesso. Finalmente dopo 16 anni l’ordine avrà un giornale come tanti altri ordini anche di altre Categorie professionali. Più servizi, più tutele, maggiore apertura dell’ente ai suoi iscritti che finalmente hanno uno strumento tutto loro e non devono chiedere il permesso a nessuno per esercitare la professione e comunicare all’esterno.