Esercito in Molise per aiutare nella somministrazione dei vaccini. Florenzano: “Siamo una grande squadra”

L’obiettivo è quello di accelerare la campagna vaccinale per evitare di arrivare nel periodo “clou” dell’inverno senza una copertura adeguata della popolazione. È per questo motivo che da oggi, 21 ottobre, ad aiutare il personale dell’Asrem nella somministrazione dei vaccini anti Covid ci saranno anche due squadre dell’esercito. L’annuncio ufficiale arriva dal direttore sanitario dell’Asrem Oreste Florenzano. “Oggi sono giunte in Molise due squadre dell’esercito che aiuteranno il personale di Asrem nella campagna vaccinale. In questo modo potremo aumentare le sforzo e accelerare nella somministrazione delle dosi.

Siamo una grande nazione e si vede anche nello spirito di collaborazione che c’è tra istituzioni.

Da parte mia e di tutta Asrem giunga un sentito ringraziamento alle due squadre. Insieme continueremo nella campagna vaccinale che, finora, ci ha visto essere una delle regioni più virtuose”. Non è la prima volta che l’esercito arriva in Molise per aiutare nelle somministrazioni del vaccino anti Covid. Era già accaduto l’anno scorso quando la variante inglese aveva creato non pochi problemi proprio in basso Molise. In quella occasione l’esercito aveva prima coadiuvato i medici nell’emergenza e successivamente nella somministrazione dei vaccini.