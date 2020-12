Esercenti mercato coperto al Cep, il Pd fa ancora muro in Consiglio. Ed è scontro con i 5 Stelle sul bando periferie

E’tornato a riunirsi questa mattina – con prosecuzione nel pomeriggio – il consiglio comunale di Campobasso, seduta aperta da un sentito ricordo di Giovanni Tucci, Sergio Zarrilli e Antonio Di Vincenzo per i quali si è osservato un minuto di silenzio. Subito dopo sono arrivate le parole del primo cittadino Roberto Gravina, che ha voluto elogiare la grossa mole di lavoro come ricercatrice e biologa portata avanti dalla dott. Francesca Colavita, impegnata nella lotta al covid 19. “Alla nostra concittadina e dottoressa Colavita, della quale siamo orgogliosi del contributo professionale dato nella ricerca contro il Covid, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, rinnovo oggi ufficialmente l’invito a Palazzo San Giorgio per poterla così ringraziare per il contributo determinante dato da lei e dal resto dello staff dello Spallanzani, alla ricerca scientifica contro il Covid-19″.

Spazio poi al dibattito politico, in primis sull’interpellanza presentata della consigliera della Lega, Maria Domenica D’Alessandro, in merito ai controlli da perfezionare per evitare assembramenti. Secondo l’esponente del Carroccio, “è doveroso restare vigili per evitare nuove situazioni di difficoltà di gestione”. La replica dell’assessore Cretella si focalizza sui numeri riferiti al 2020. “Alla Polizia Locale e alla qualità del suo operato – ha spiegato – l’intera amministrazione comunale non può che essere riconoscente. E’stato fatto un lavoro importante. Siamo sui 6500 controlli individuali (con verifica di 6089 autocertificazioni), 1479 controlli alle attività commerciali, 221 controlli alle autovetture. Controlli sostanziosi che si sono confermati anche nel mese di dicembre”.

Il consiglio comunale di oggi

Sul mercato coperto, collegato al bando periferie, si è infine evidenziata l’ormai acclarata differenza di vedute tra l’amministrazione comunale e i consiglieri Pd, che hanno presentato una mozione con una proposta ben precisa: evitare il trasferimento degli esercenti nel mercato di via Benedetto Croce, preparando una struttura nei pressi della Casa della Scuola. Battista, Trivisonno, Chierchia e Salvatore fanno muro in Consiglio affinchè si scelga la continuità nel centro cittadino, scongiurando le incognite di un trasferimento in un’area diversa della città. Proposte rigettate dalla maggioranza 5 Stelle, che sposa il rilancio del mercato del Cep, affiancandone la possibilità di estendere le aperture anche alle ore serali. Lo scontro tra dem e pentastellati a Palazzo San Giorgio è proseguito sul bando periferie. Duro il sindaco Gravina: “Vorrei ricordare – ha spiegato nel suo intervento – che il progetto della precedente maggioranza presentava criticità non di poco conto: sul solo mercato coperto, ci siamo resi conto che mancavano circa 750 mila euro, riguardanti anche il discorso dei parcheggi. Avevamo presentato – dice rivolgendosi ai consiglieri Pd e precedenti amministratori – un progetto con tanti punti poco chiari, che fortunatamente cerchiamo di rimodulare per venirne a capo. Non lo nascondo: stiamo facendo i salti mortali. E non escludiamo azioni, ad esempio, nei confronti di chi mise su lo studio di fattibilità sull’ex Mattatoio”.