Escursione del CUS Molise nella giornata del FAI

Nell’ambito del progetto “Discovery Nature”, il CUS Molise ha organizzato, domenica 26 marzo scorso, un’escursione nell’area del comune di Macchia Valfortore in occasione delle giornate FAI – Fondo per l’ambiente Italiano – di Primavera.



Gli oltre cinquanta partecipanti, prevalentemente appartenenti al gruppo EPD – Esercizio Prevenzione Demenza, sotto l’attenta sorveglianza dell’Istruttore Gian Marco Caraccio, si sono ritrovati puntuali alle ore 8:00 al parcheggio del CUS per partire alla volta dello splendido paesino ubicato in posizione panoramica sul versante molisano del lago di Occhito.



Prima tappa della carovana, guidata dall’esperto escursionista Mario Brindisi, l’Antico Mulino ad Acqua, un Museo Didattico. Ad attendere il nutrito gruppo c’erano i volontari del FAI ed il proprietario Andrea Di Iorio, che ha illustrato brevemente la storia dell’antica struttura settecentesca, composta da due mulini posizionati a quote differenti per poter utilizzare la stessa acqua. Dopo l’interessante visita al mulino, che ha consentito ai visitatori di effettuare un vero e proprio viaggio nel passato, il gruppo ha proseguito verso il centro del paese per una breve sosta, accolti dal Sindaco che ha voluto portare il suo saluto a tutti i partecipanti.

Come da programma, il viaggio è continuato alla volta di un locale agriturismo, in prossimità del lago di Occhito, da dove, lasciate le auto, scarpette e zaino a spalle, gli escursionisti hanno percorso un sentiero lungo la costa molisana del lago verso la foce del torrente Cigno, per tornare poi verso il punto di partenza e consumare un gustoso pranzo, consentendo di recuperare le energie consumate per la camminata di circa 6 km.



Tutti entusiasti al termine della giornata, caratterizzata da un clima mite, idoneo a questo tipo di escursioni, per l’ottima organizzazione da parte dei rappresentanti del CUS Molise, che hanno consentito ai partecipanti, per lo più persone “meno giovani”, di trascorrere una giornata all’insegna del muoversi in compagnia, non solo in palestra, ma anche e soprattutto a contatto con la Natura.