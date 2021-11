Escono fuori strada con l’auto: 3 braccianti portati in ospedale

Sono 3 le persone portate al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli dopo l’incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 5 novembre, in territorio di San Martino in Pensilis. Fortunatamente nulla di grave per le quattro persone a bordo del monovolume uscito fuori strada, tutti braccianti. Tre di loro sono stati trasportati in ospedale dopo l’immediato arrivo sul posto dei sanitari del 118 Molise con i volontari della Misericordia.