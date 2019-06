Escluso dai portatori, si getta sotto l’ingegno di Sant’Isidoro

Nel pieno dei preparativi per la partenza dei Misteri dal Museo di via Trento, un uomo di mezza età si è gettato al di sotto dell’ingegno di Sant’Isidoro, il primo tra i tredici, provocando non poca apprensione di portatori e gente che affollava l’atrio.

L’uomo sembra abbia voluto protestare proprio per essere stato escluso dalla squadra dei portatori per cui ha pensato bene di inscenare qualcosa di eclatante che, però, poteva diventare pericoloso visto il peso non indifferente di 487 chili della struttura. Sembra tuttavia che lo stesso abbia iniziato ben presto al mattino a dare segnali di insofferenza per questa sua presunta esclusione. L’intervento dei portratori stessi e dell’organizzazione insieme alle forze dell’ordine ha riportato il tutto nei ranghi.

Nel video il momento esatto in cui l’uomo inscena la protesta. (video Facebook)