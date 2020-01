Esche killer, cane morto per sospetto avvelenamento

Cresce l’allarme a Petacciato. L’episodio denunciato dal consigliere comunale Matteo Fallica

Ancora un caso di presunte esche killer per i cani quello che arriva da Petacciato. A denunciare il sospetto avvelenamento di un cane è stato il consigliere di minoranza al Comune bassomolisano, Matteo Fallica, che ha raccolto la denuncia di un signore «che mi ha segnalato di aver ritrovato il suo cane morente probabilmente vittima di avvelenamento. Mi sono immediatamente attivato chiamando l’ASREM veterinaria competente. Arrivato sul posto, il medico ha constatato il decesso della povera bestia e la carcassa è stata trasportata per analisi zooprofilattiche. La questione “polpette avvelenate” è stata più volte argomento di dibattito consiliare, insieme ai colleghi di minoranza, Giuliana Ferrara abbiamo depositato anche una mozione al sindaco per impegnarlo ad attivare tutte le misure di prevenzione. Avvelenare un cane è un gesto vergognoso, crudele e vigliacco, nonché un reato penale, che solo un criminale può mettere in atto. Le autorità devono attivarsi per fermare questi individui. Il cane è morto con atroci sofferenze, ma non c’è stato nulla da fare. L’Asrem ora trasmetterà al sindaco il referto e la documentazione, l’area verrà bonificata. Ricordo che per precauzioni igieniche il cane non deve essere sotterrato in giardino. Le autorità competenti devono procedere. Il servizio è gratuito. Segnalo anche che c’è l’obbligo da parte dei proprietari di cani avvelenati di condurre l’animale nel l’ambulatorio veterinario più vicino e la tempistica è fondamentale per salvarlo.

Bisogna cercare di far vomitare il cane.

Il vomito si provoca con acqua salata o acqua ossigenata». (Foto archivio)