Esche avvelenate e bocconi con chiodi, “attenti ai vostri animali”

Il video è stato registrato a Campomarino, nel quartiere Colle Lame, dal proprietario di un cane di grossa taglia. Il ragazzo lo stava portando a spasso quando è incappato, come si vede dal video, in un pezzo di pane con all’interno un chiodo di grosse dimensioni probabilmente lasciato come esca per i cani e i gatti. L’allarme è diventato subito virale e pare che nel quartiere siano state ritrovate delle altre esche sia con all’interno chiodi e pezzi appuntiti sia bagnati nel veleno. Grande l’apprensione tra i proprietari dei cani e dei gatti del quartiere che portano a spasso i loro amici a quattro zampe proprio nelle zone dei ritrovamenti.

