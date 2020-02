Esche avvelenate alla scuola Elementare

VASTOGIRARDI. Una trentina di esche velenose sono state disseminate attorno l’edificio scolastico di Vastogirardi. Ieri mattina il rinvenimento da parte dei genitori che portavano i figli a scuola. Subito sono stati chiamati i Carabinieri che hanno fatto ripulire la zona di tutte le esche e hanno avviato le indagini per arrivare a individuare il responsabile di un gesto scellerato che, sicuramente diretto ad avvelenare degli animali, avrebbe potuto produrre qualcosa di molto più grave, se un bambino le avesse raccolte e poi magari avesse messo le mani in bocca. Senza considerare che, a Vastogirardi, c’è una Casa Famiglia, con persone disagiate, che senza rendersene conto avrebbero, anche loro, potuto maneggiare le esche velenose. Insomma, qualcosa di mai successo a Vastogirardi, che ha reagito con una vasta indignazione collettiva per quanto accaduto.

