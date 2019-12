Esche avvelenate a Parco dei Pini, «Ho visto un tizio che le buttava, attenzione»

L’ennesima allerta per i padroni degli amici a 4 zampe arriva da una segnalazione postata sui social network dove si dice di prestare attenzione a portare il proprio cane in zona Parco dei Pini a Campobasso. Il problema esche avvelenate sta quasi diventando una emergenza tant’è che sono cresciuti sempre più gli avvistamenti nel verde della città. «Ho visto personalmente un tizio che le buttava ha segnalato una signora-una è stata recuperata e consegnata alla Polizia Municipale che provvederà a farla analizzare e per svolgere le dovute indagini».