Esce per fare la spesa si accascia a terra e muore: inutili i soccorsi

Il dramma questa mattina, 29 ottobre, in via Maratona a Termoli

Era sceso da casa per andare a fare la spesa e purtroppo un malore lo ha colto mentre era in strada e si è accasciato a terra.

Il dramma è accaduto questa mattina in via Maratona a Termoli, nel quartiere Sant’Alfonso.

Immediata la chiamata al 118 Molise giunto sul posto con i soccorritori di Larino giunti dal paese frentano poiché la postazione di Termoli era già impegnata in un altro soccorso.

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico l’anziano è purtroppo deceduto sotto gli occhi delle diverse persone che avevano allertato i soccorsi e cercato di aiutare l’uomo.