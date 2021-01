Esce nudo da casa e comincia a lanciare sassi contro le auto sulla Trignina. È successo in contrada Taverna a Schiavi d’Abruzzo. Un trentacinquenne del paese ha dato in escandescenze e ha raggiunto la strada statale Isernia-Vasto completamente nudo. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118. Fallito ogni tentativo di far ragionare l’uomo, il 35enne è stato affidato al 118 e trasferito all’ospedale di Vasto con un provvedimento di trattamento sanitario obbligato (Tso).