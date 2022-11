Esce in cerca di tartufi e non fa rientro a casa, 83enne ritrovato in un dirupo

L’uomo è stato tratto in salvo dai Vigili del fuoco in territorio di Isernia. Sul posto anche il 118 per prestare le cure all’anziano ed i Carabinieri

Un anziano di 83 anni, residente a Spinete, era uscito alla ricerca di tartufi, facendo perdere le sue tracce in territorio di Sant’Elena Sannita. Era partito in auto col cane da tartufo, ma non ha più fatto rientro. Ecco perché la famiglia ha lanciato allarme.

La sua auto è stata individuata davanti al santuario di San Cosma e Damiano a Isernia mentre l’83enne è stato ritrovato in un dirupo. E’ intervenuta anche una squadra Saf dei Vigili del Fuoco per mettere in salvo l’uomo, ferito. Sul posto 118, Vigili del Fuoco di Campobasso e Isernia ed i Carabinieri.