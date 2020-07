E’ finito da solo fuori strada e, per fortuna, non ha riportato conseguenze fisiche il conducente di un furgoncino che questa mattina, 22 luglio, è finito fuori strada sulla Statale 85 Venafrana. Sul posto sono arrivati i mezzi dell’Anas ma non si è reso necessario l’intervento del 118.

Esce fuori strada sulla Venafrana, illeso il conducente di un furgoncino Indietro 1 di 2 Avanti