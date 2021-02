Esce fuori strada e si schianta contro un guardrail, miracolato

È uscito di strada con la sua macchina finendo contro il guardrail ed è stato trasferito al San Timoteo per fortuna in condizioni non gravi il conducente di una Seat Ibiza che nella serata di ieri, 2 febbraio, è stato protagonista, suo malgrado, di un incidente lungo la Statale 87 all’altezza delle Piane di Larino. Per cause ancora in corso di accertamento l’uomo è uscito fuori strada e si è poi schiantato contro un guardrail. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Larino ed Ururi, i vigili del fuoco e il 118.