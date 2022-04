Esce fuori strada e si ribalta con l’auto, paura per una donna

L’incidente lungo la provinciale che collega Guglionesi a Termoli

Stava transitando lungo la strada che da Guglionesi conduce a Termoli all’altezza del ristorante Ribò quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata uscendo fuori strada. Tanto spavento ma nessuna conseguenza di rilievo per una donna che stava transitando con la sua auto lungo l’arteria che collega Guglionesi con Termoli.