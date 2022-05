Esce fuori strada e si ribalta con l’auto, 27enne miracolata trasferita in pronto soccorso

E’ uscita fuori strada e si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Tanta paura ma, per fortuna, nessuna conseguenza fisica di rilievo per una 27enne che stava percorrendo la provinciale in direzione di Ururi quando, all’improvviso, ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon all’altezza del curvane che si trova nelle immediate vicinanze del fiume Cigno.

La macchina si è ribaltata finendo la sua corsa sul lato opposto della carreggiata. Sul posto, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, sono arrivati i carabinieri della stazione di Ururi e i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano.

La 27enne è stata estratta dalle lamiere del mezzo e trasferita all’ospedale San Timoteo di Termoli. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.