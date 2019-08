Esce fuori strada e si ribalta con l’auto, 26enne finisce in ospedale

TERMOLI

Erano le 15 di oggi, sabato 10 agosto, quando una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta per un incidente autonomo, lungo la SP 13, in agro di Castellino del Biferno. Un’auto si è ribaltata con alla guida un giovane di 26 anni che da solo è riuscito ad uscire dall’abitacolo. I sanitari del 118, accorsi sul posto, hanno prestato le prime cure al ragazzo per poi trasportarlo all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per garantirne il recupero ed il trasporto da parte di un carroattrezzi.