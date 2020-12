Esce fuori strada con l’auto sulla provinciale di San Giacomo, 18enne miracolato

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l’incidente che ha visto protagonista un 18enne uscito fuori strada nel tratto tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni. L’incidente, forse dovuto al maltempo che ha reso viscida e insidiosa la strada, si è verificato nella notte tra sabato e domenica 13 dicembre. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i volontari della Misericordia e i carabinieri della compagnia di Termoli. Per fortuna il 18enne non ha riportato conseguenze serie ma è stato in ogni caso trasferito in pronto soccorso al San Timoteo per accertamenti.