Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 2 aprile, probabilmente per un malore, un pensionato è uscito fuori strada in Montaquila (IS). Sul luogo dell’incidente sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco, personale Sanitario del 118, Carabinieri di Montaquila: purtroppo però, una volta sul posto, i soccorritori presenti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.