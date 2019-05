Esce fuori strada con l’auto e finisce in un fossato, trasferito al ‘Veneziale’

VENAFRO

Tanta paura per un giovane di Pescolanciano che la scorsa notte, alle 02,35 circa, è finito in un fossato mentre percorreva la provinciale che collega il bivio di Santa Maria Olive con Pozzilli. Per cause ancora da accertare e al vaglio delle forze dell’ordine, il ragazzo sarebbe finito fuori strada mentre viaggiava da solo a bordo di una Fiat Panda. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che lo hanno trasferito al Veneziale di Isernia, al fine di sottoporlo ad ulteriori accertamenti. Ad effettuare tutti i rilievi del caso i carabinieri di Venafro.