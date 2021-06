Esce fuori strada con l’auto: donna estratta dalle lamiere e portata in ospedale

I Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli sono intervenuti questa mattina, 7 giugno, intorno alle 7.25 circa, sulla strada Provinciale nei pressi di San Martino in Pensilis per prestare soccorso ad un’automobilista. La donna alla guida avrebbe perso per cause ancora da accertare il controllo della propria auto finendo fuori strada. I Vigili del fuoco hanno lavorato tra le lamiere dell’auto per estrarre la conducente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Larino per i rilievi del caso ed i sanitari del 118 Molise che hanno trasportato la donna presso il pronto soccorso di Termoli.