Esce fuori strada con la sua moto, muore centauro 57enne

Le strade molisane tornano a macchiarsi di sangue. Ennesimo incidente mortale oggi, domenica 9 agosto, alle 16.54 sulla Ss 17 al km 185.500 in zona Pettoranello. Un motociclista, V.F. 57 anni, originario di Minturno in provincia di Latina e’ uscito fuori strada mentre era in sella alla sua moto con un gruppo di amici. Non è chiaro cosa sia successo, probabilmente un malore. Il centauro è stato immediatamente trasportato presso il pronto soccorso di Isernia dove è poi deceduto.