Esce fuori strada con la moto da cross, muore 16enne

È deceduto mentre era in sella alla sua moto da cross un 16enne di Tavenna. L’incidente è avvenuto in contrada Colle dell’Ulivo nel paese bassomolisano quando erano da poco passate le 17. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri. Il giovane si trovava in sella alla sua moto e in compagnia di un amico quando è avvenuta la tragedia. Immediati sono scattati i soccorsi ma per il giovane non c’era già più nulla da fare. I sanitari del 118 hanno soccorso l’altro ragazzo che era in stato di shock. L’incidente sarebbe avvenuto su un tratto di strada sterrata e sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Palata per i rilievi di rito. Probabile l’apertura di una indagine per fare luce su quanto accaduto.