Esce fuori strada a causa del maltempo, 41enne in ospedale

Stava viaggiando a bordo del suo scooter quando, forse a causa del maltempo, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l’incidente che nella tarda serata di sabato ha visto protagonista suo malgrado un 41enne che è finito in pronto soccorso con molteplici ferite e un codice 2. Stando ai primi riscontri dei carabinieri giunti prontamente sul posto, il 41enne, originario di Montemitro, stava viaggiando a bordo del suo scooter nella zona della Madonna a Lungo sulla provinciale che collega Termoli con San Giacomo degli Schiavoni quando, forse a causa del maltempo che proprio nella tarda serata di sabato si è abbattuto sul basso Molise, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo fuori strada. Sul posto sono giunti subito i medici del 118 e una ambulanza della Misericordia di Termoli che hanno trasferito il giovane in pronto soccorso per accertamenti. L’impatto con il terreno gli ha procurato ferite multiple e un ricovero in codice 2 ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.