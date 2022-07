Esce di strada e sfonda il muretto del passaggio a livello, miracolato

Un incidente stradale che poteva avere conseguenze serie e che, per fortuna, si è risolto con qualche ferita e tanto spavento. E’ successo questa notte, domenica 24 luglio, poco dopo la mezzanotte e trenta, lungo la Strada Statale 17, precisamente al chilometro 196, in territorio di Cantalupo nel Sannio.

Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, il conducente di un’Audi Q5 ha perso il controllo della propria auto, finendo la sua corsa contro il muretto del passaggio a livello presente sulla strada. Ingenti i danni sia all’autovettura, sia al patrimonio. Soccorso sul posto dai sanitari, se l’è cavata solo con qualche escoriazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia, per i rilievi del caso, le ambulanze del 118 e personale Anas che ha provveduto a regolare la circolazione e pulire la carreggiata dai detriti.

La regolare circolazione è stata ripristinata intorno alle 3 di questa notte.