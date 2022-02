Nella tarda serata di ieri, 14 febbraio, una squadra dei vigili del fuoco di Campobasso è intervenuta a Mirabello, in contrada Monteverde, per l’incendio di un escavatore. Arrivati sul posto la squadra ha richiesto la presenza del Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale dei Vigili del Fuoco, che in seguito allo svolgimento delle indagini ha provveduto a notiziare l’Autorità Giudiziaria.