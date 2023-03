Escalation di furti in abitazione, nuove misure messe in campo dai Carabinieri

Sono numerosi i reati predatori, in particolare furti in abitazione e nuovi tentativi di truffe agli anziani, che si stanno registrando da settimane in diversi punti della regione, destando un forte allarme sociale tra la popolazione. Spesso si tratta di malviventi senza scrupoli che agiscono anche in presenza degli inquilini in casa. L’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso per questo ha ritenuto necessario intensificare i controlli e mettere in campo una serie di azioni di contrasto che avrebbero già apportato i primi risultati. Maggiori dettagli saranno illustrati nell’ambito di un incontro con la stampa previsto per domani 22 marzo presso la Caserma “Testa” di Campobasso.