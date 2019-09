Escalation di furti e truffe, allarme in Molise

Le forze dell’ordine invitano alla prudenza

Si stanno registrando diverse truffe ad anziani con la tecnica della telefonata del presunto parente (figlio in genere) che chiama per avvisare la familiare anziana di aver ordinato un pacco in consegna.

Successivamente si presenta in casa uomo o donna per la consegna, incassando il relativo compenso. E’ successo a Santa Croce di Magliano ieri, vittime due anziani derubati e truffati di oltre 4.000 euro, per cui indagano i Carabinieri. E’ accaduto a Campobasso il 30 agosto scorso ai danni di un’anziana truffata con la solita tecnica, di oltre mille euro. Ancora a Campobasso il 31 agosto in danno di un’anziana: solita tecnica, derubata di oltre 500 euro.