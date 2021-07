Escalation di furti a Trivento, il sindaco chiede maggiori controlli sul territorio: “La risposta è lo Stato”

Un aumento dei furti in paese negli ultimi giorni che ha generato qualche allarme tra la popolazione di Trivento. Il sindaco Pasquale Corallo ha invitato i cittadini alla calma e sta cercando di fornire una risposta istituzionale all’exploit di furti. “Mi interfaccio quotidianamente con la nostra Caserma e anche con il Capitano di Bojano. Alla luce di questi ultimi, deprecabili, eventi ho incontrato il Capitano per fare il punto della situazione e ho chiesto rinforzi in Caserma in pianta stabile affinché ci sia la presenza dello Stato sul territorio. Ovviamente si è creato qualche allarmismo tra i cittadini, ma in questi casi la risposta deve essere istituzionale. Credo fermamente nello Stato e nelle forze dell’Ordine, Carabinieri e Polizia, che saranno all’altezza della situazione. Ad ogni modo già da alcuni giorni – ha concluso il primo cittadino – sono aumentati i controlli sul territorio. E certamente questo fungerà da deterrente per i malviventi.”