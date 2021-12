Escalation di furti a Trivento, convocato d’urgenza incontro in Prefettura

Ladri nuovamente in azione: 3 abitazioni svaligiate in poche ore

Furti nelle case: nuova ondata di colpi a Trivento, centro preso di mira dai malviventi negli ultimi mesi.

Sono decine i furti messi a segno dall’estate scorsa infatti in paese. Gli ultimi in ordine di tempo appena un paio di giorni fa quando i ladri hanno svaligiato 3 abitazioni. In una di queste è stata utilizzata anche una fiamma ossidrica per “aprire” una cassaforte. I cittadini sono ormai esasperati e alcuni hanno manifestato l’intenzione di organizzarsi con delle ronde notturne.

VERTICE IN PREFETTURA

In merito alla costante escalation di furti, in primo cittadino di Trivento, Pasquale Corallo, ha inviato una nota in Prefettura (e anche al comandante provinciale dei carabinieri e al comandante della caserma di Bojano).

Chiedendo la convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ricevuta la nota, la Prefettura ha fissato l’incontro per giovedì 16 dicembre.

«La città di Trivento – come ha ricordato anche il sindaco Corallo nella nota inviata alla Prefettura – ha un territorio vasto e complesso. I criminali sono arrivati perfino ad introdursi nelle case anche quando ci sono persone all’interno. Per tutto questo si chiede un ulteriore aumento delle forze di polizia e un contributo straordinario per rafforzare il sistema di videosorveglianza».

Il primo cittadino ha anche chiesto l’attivazione del progetto “controllo del vicinato” con la stipula della convenzione relativa tra U.T.G. E Comune.