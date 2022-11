Escalation di furti a S.Giovanni in Galdo. Le telecamere ci sono e sono attive, ma…

E’ un vero e proprio allarme furti quello che si sta registrando a pochi chilometri da Campobasso e più precisamente a San Giovanni in Galdo dove nella sola giornata di ieri martedì 15 novembre si sono registrati almeno tre episodi ai danni di proprietari di abitazioni sia nel centro storico che nell’immediata periferia, senza contare che la escalation era già iniziata a fine ottobre quando si era verificato un altro furto che sembrava solo un episodio isolato. Purtroppo così non è stato. Perché i ladri sono tornati nuovamente in azione.

L’amministrazione comunale si è dotata di telecamere di videosorveglianza che sono già attive, ma attende l’autorizzazione all’uso da parte del garante della privacy. Quindi ancora non è stato ancora possibile porre la cartellonistica attraverso la quale si informa che il paese è videosorvegliato, quindi come deterrente e soprattutto per usare le immagini in un eventuale giudizio come fonte di prova.

Intanto fra la popolazione del piccolo centro alle porte del capoluogo cresce la preoccupazione. I furti avvengono prevalentemente (ma non è una regola) in tarda serata.

In tutti i casi di cui vi stiamo riferendo i ladri hanno fatto incetta di denaro contante e oggetti preziosi. L’amministrazione comunale invita tutti alla massima attenzione e segnalare alle forze dell’ordine qualsiasi movimento sospetto di persone sconosciute in paese.