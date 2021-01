Escalation dei contagi, Toma: “Valutiamo proroga di alcune misure prudenziali”

Il Presidente della Regione Molise, Donato Toma, starebbe valutando la proroga di alcune misure prudenziali per evitare l’escalation di casi di contagio da Covid-19. E’ quello che Toma ha affermato all’Ansa Molise. Sotto la lente i dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute che hanno evidenziato un Rt puntuale a 1.51, il più alto d’Italia, nella settimana compresa tra il 18 e il 24 gennaio. Il Molise, come affermato dopo il report dell’Iss, resta in zona gialla anche se rischia ancora un incremento dei contagi. A preoccupare sono le situazioni che si stanno verificando a Termoli e Campomarino ma anche a Palata. L’attesa, quindi, è tutta per le prossime ore quando il Governatore Toma dovrebbe sciogliere la riserva rispetto alla proroga delle misure di contenimento che erano già state varate nelle scorse settimane.