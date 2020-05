Esami di Stato tra sicurezza e un po’ di tristezza. Intervista al dirigente scolastico Rossella Gianfagna

E’ stato un anno scolastico diverso da tutti gli altri e anche gli esami di Stato saranno necessariamente diversi.

L’esame di maturità è sempre stato un rito di passaggio, dall’adolescenza all’età adulta. La prova di italiano, la seconda prova, il colloquio, sono delle fasi che ancora oggi ricordiamo nonostante siano passati tanti anni. Gli studenti di oggi invece rinunceranno ai momenti di aggregazione prima degli esami, non potranno assistere alle prove dei propri compagni. Sarà un esame triste.

In questa situazione di emergenza sanitaria come si sta preparando la comunità scolastica?

Ne parliamo oggi con Rossella Gianfagna, rettore del Convitto Mario Pagano di Campobasso.

