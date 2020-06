Esami di Stato, Regione Molise esempio virtuoso per misure di sicurezza

Gli Esami di Maturità, un appuntamento che vede coinvolti quest’anno oltre tremila studenti, si svolgeranno secondo un programma completamente ridisegnato dal coronavirus, che ha calamitato ancor di più l’attenzione delle istituzioni, che si sono attivate per mettere in sicurezza lo svolgimento delle prove.

Come Regione Molise – scrive in una nota stampa l’assessore regionale Roberto Di Baggio – abbiamo voluto dare il massimo per essere vicini a studenti e docenti, per garantire la massima sicurezza possibile, così da mitigare la tensione che comunque accompagna questa importante esperienza di vita.

Tre gli interventi messi in campo: a tutti i membri di commissione di esame la Regione Molise ha offerto la possibilità di sottoporsi al tampone sanitario, grazie alla collaborazione della ASREM che nelle giornate di giovedì e venerdì ha eseguito i tamponi a tutti i docenti che volontariamente si sono presentati presso gli Ospedali di Campobasso, Termoli e Venafro.

Inoltre, con il sostegno tecnico della Protezione Civile Regionale, personale della Croce Rossa Italiana distribuirà gratuitamente appositi kit igienico sanitari a tutti i docenti e studenti impegnati nelle prove, con mascherine e gel disinfettante.

Infine, è stato organizzato un servizio di trasporto gratuito e individuale per i maturandi che hanno fatto specifica richiesta di accompagnamento, in quanto impossibilitati a raggiungere le sedi di esame.

È stato messo in piedi, in pochissimo tempo, un sistema articolato e puntuale, per rendere il più possibile sereno l’appuntamento che desta comunque ansia e preoccupazione sia per gli studenti che per le famiglie: tutto ciò è stato possibile grazie ad una piena sinergia d’intenti con l’USR, che sin dal primo momento ha accolto con entusiasmo le misure messe in campo dalla Regione e ha offerto un prezioso e concreto aiuto nell’organizzare al meglio il tutto nonostante i tempi ristretti e i numerosi adempimenti burocratici che normalmente accompagnano la chiusura del periodo scolastico.

La Regione Molise è stata l’unica Regione italiana a mettere in piedi una partnership di livello tra le massime istituzioni che gravitano intorno al mondo della scuola e della sanità pubblica: le procedure di sicurezza messe in campo per questa occasione superano gli standard governativi e le misure adottate dalle altre amministrazioni regionali.

In conclusione, nel ringraziare tutti coloro che hanno lavorato senza sosta e che ancora oggi stanno lavorando a pieno ritmo per organizzare al meglio il nuovo anno scolastico, voglio fare un grosso augurio a voi studenti: vi auguro di essere fieri e consapevoli della maturità che avete dimostrato, abbracciando nuovi metodi di studio e dovendo rinunciare a quei momenti di convivialità che da sempre accompagnano gli ultimi giorni che precedono gli esami di Stato.

Il coronavirus ha provato a fermare il tempo: fate in modo che invece siate sempre voi a gestire il vostro tempo, non mollate mai e non dimenticate mai di credere in voi stessi, così da superare al meglio gli esami della vostra vita e ad essere protagonisti del vostro futuro”.