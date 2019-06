Esami di Stato, l’in bocca al lupo della Sabatini :«Ragazzi affrontatelo a testa alta»

«Cari studenti, a tutti voi un grande in bocca al lupo per il vostro esame di maturità. È un momento di passaggio e di crescita che resterà scolpito per sempre nel vostro percorso di vita. Per questo il mio consiglio è di affrontarlo come una sfida personale, a testa alta. Non abbiate paura e dimostrare quanto valete, perché voi siete la generazione che cambierà il mondo». Così il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Anna Paola Sabatini che ha voluto fare il suo personale in bocca al lupo ai maturandi molisani che domani si troveranno ad affrontare la prima prova scritta (quella di italiano) dell’esame di stato.