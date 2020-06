Esami di Stato e Covid, tamponi per tutti i componenti delle commissioni

E i ragazzi che vivono fuori città saranno trasportati a scuola dalla Protezione Civile

Sicurezza e prevenzione ai massimi livelli per i ragazzi molisani chiamati ad affrontare i loro esami di stato. “Infatti, grazie all’iniziativa congiunta di Regione ed Usr – conferma l’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Di Baggio – ad ognuno dei componenti di tutte le commissioni d’esame è stata offerta la possibilità, su base volontaria, di essere sottoposto a tampone, così da offrire ogni possibile garanzia di sicurezza ai ragazzi che saranno esaminati”.

Inoltre ad ogni docente e ad ogni studente, verranno forniti kit di prevenzione e mascherine Fp2. Ma non finisce qui, infatti gli studenti che vivono lontani dalle sedi d’esame e che non possono raggiungerle, a causa del blocco dei trasporti pubblici, verranno presi a casa, la mattina dell’esame, dalle auto dei volontari della Protezione Civile che poi li riporteranno a casa alla fine della prova. Insomma Regione e Usr hanno davvero fatto tutto il possibile per alzare al massimo la soglia della sicurezza per i maturandi molisani.