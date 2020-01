Esalazioni maleodoranti e sospette sostanze inquinanti in pieno centro

Questa mattina (7 gennaio) personale del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuto a Bojano, in Corso Garibaldi, per la verifica di presenza di sostanze potenzialmente inquinanti; il forte odore presente sul posto infatti aveva allertato la popolazione che ha prontamente interessato le squadre di soccorso. Presenti sul posto anche la Polizia Municipale del Comune di Bojano. Fatte le verifiche del caso si è esclusa la presenza di concentrazioni tali da costituire pericolo per la popolazione; sono comunque in corso gli accertamenti del caso per individuare le origini dello sversamento nonchè gli eventuali responsabili.