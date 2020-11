Eroina nascosta nella mascherina, 49enne arrestato dalla Polizia

L’uomo è stato anche multato per aver violato il Dpcm

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 49enne di Campomarino trovato in possesso di sostanza stupefacente. Gli uomini del commissariato di San Severo, durante dei controlli del territorio hanno fermato la vettura con all’interno il molisano. Segnali di nervosismo hanno indotto i poliziotti ad effettuare una perquisizione personale. E così gli agenti hanno scoperto che sotto la mascherina aveva 10 grammi di eroina. In seguito a perquisizione domiciliare gli agenti hanno anche trovato un bilancino e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato e inoltre multato per aver violato le disposizioni relative al Dpcm.