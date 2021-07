Eroina e cocaina in auto: resta ai domiciliari la 27enne arrestata dai carabinieri

Resterà confinata agli arresti domiciliari la 27enne della provincia di Campobasso arrestata dai carabinieri perché trovata in possesso di 34 grammi di droga (eroina e una dose per uso personale di cocaina). Questa la decisione presa dai giudici del tribunale del Riesame che hanno così respinto l’istanza presentata dal legale della donna. La 27enne si trovava in macchina con un’amica: in territorio di Mirabello Sannitico scattò l’alt da parte dei militari dell’Arma. I precedenti di una delle donne e l’atteggiamento sospetto, hanno fatto estendere i controlli anche sull’auto (contestualmente è stato richiesto l’ausilio della pattuglia della Sezione Radiomobile di Campobasso e di agenti di sesso femminile della Polizia Municipale dei Comuni di Campobasso e Ferrazzano, che hanno dato il via alle perquisizioni personali sulle donne e veicolare sull’auto noleggiata dalla più giovane delle due). Poi il ritrovamento dello stupefacente e l’arresto (la ragazza è stata confinata ai domiciliari dove si trova attualmente).