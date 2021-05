Eroina e cocaina dalla Puglia a Campodipietra: il video del blitz effettuato dalla Mobile

Spaccio di eroina e cocaina nell’hinterland di Campobasso: nel video allegato all’articolo le immagini riguardanti gli arresti effettuati dalla squadra Mobile due giorni fa (13 maggio) a Campodipietra, centro alle porte di Campobasso. L’operazione ha portato all’arresto di 4 persone (2 molisani e 2 di San Severo) per spaccio di stupefacenti. Il personale della Sezione Antidroga, con l’ausilio di due equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, ha fatto irruzione nell’abitazione di un pregiudicato di Campodipietra, al cui interno, su un tavolo posto all’entrata, sono stati rinvenuti 74 involucri contenenti eroina, per un peso complessivo di oltre 60 grammi, già confezionata e pronta per lo spaccio, nonché oltre 40 grammi di cocaina.