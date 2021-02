Eroina e cocaina, 27enne molisana arrestata insieme al compagno

43 i grammi di droga sequestrati dagli agenti della Polizia di Stato

Detenzione ai fini di spaccio: con questa accusa gli agenti della squadra Volante hanno arrestato, a Lecce, una 27enne molisana (residente nel Salento) e il compagno 30enne. I due, stando alla ricostruzione degli inquirenti, avevano in casa 43 grammi di droga (tra eroina e cocaina). L’uomo si trovava già agli arresti domiciliari. I poliziotti sospettavano che l’uomo continuasse a spacciare e per questo hanno cercato di coglierlo di sorpresa; e così due agenti si sono introdotti all’interno dello stabile mentre altri due, sono rimasti in attesa sul pianerottolo da cui è stato possibile controllare il balcone e i movimenti all’interno della cucina. I poliziotti hanno pigiato il campanello e una volta all’interno dell’appartamento hanno chiesto alla molisana di alzarsi dal divano: la 27enne, nell’alzarsi, ha fatto cadere un involucro contenente eroina e cocaina. A seguito di perquisizione sono gli agenti hanno poi ritrovato anche del materiale per il confezionamento delle dosi. Per i due, come anticipato, è dunque scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio.