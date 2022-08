Erica Lorenzini presenta a Roccamandolfi i 55 motivi per scegliere la regione che non esiste: il Molise dalla A alla Z

di Marika Galletta

Erica Lorenzini è l’autrice della guida turistica che racconta il Molise, fuori le righe ed oltre regione, nell’ottica di una turista che da mera spettatrice diviene attrice-protagonista della sua meta.

Il Molise dalla A alla Z, raccoglie i 55 motivi per scegliere la regione che non esiste, un concentrato di esperienze coinvolgenti e consigli indispensabili di una viaggiatrice ‘non molisana’ innamorata di questa regione e della sua cultura che vuole raccontare per sortire la scoperta.

Un prontuario che prendendo in prestito le lettere dell’alfabeto racconta del Molise i suoi luoghi, i personaggi, le tradizioni, la cultura, la storia ed i piatti culinari. A catturare la curiosità dei lettori ben quattro itinerari tematici: archeologia, borghi e castelli, natura ed outdoor education e non in ultimo l’enogastronomia.

I 55 motivi per scegliere il Molise, sono stati pubblicati dalla casa editrice di Recanati, la Giaconi Editore, vantando della prestigiosa prefazione della giornalista Rai Felicita Pistilli, di origini campobassane.

La prima presentazione del libro ha avuto luogo nella città d’origine dell’autrice, Porto Sant’Elpidio, il 29 Luglio. Si sono susseguite poi, le presentazioni nella regione, da Sepino al borgo di Roccamandolfi, fino a San Giuliano del Sannio. Sono in programma presentazioni in giro per tutta l’Italia, con l’obiettivo di divulgare il bello del Molise che resiste ed insiste.

Erica Lorenzini è una Marchigiana che ha conosciuto l’amore e l’amore per il Molise un anno fa. Il cuore rapito da un molisano, l’ha spinta a recarsi spesso nella regione che non esiste. Affascinata, stupita ed incuriosita incomincia a girovagare. Quasi inconsapevolmente, mossa dal suo spirito di indomabile esploratrice, comincia con la sua dolce metà il viaggio della scoperta. Una testimonianza attiva di turismo esperienziale di una viaggiatrice “non molisana” che ha vissuto e raccolto emozioni durante un viaggio inaspettato, condividendole dapprima con gli affetti più cari per poi incastonarle indelebilmente in una copertina senza prezzo.

Subito dopo il lancio della guida turistica presso l’ex Cappella San Gaetano a Roccamandolfi, l’autrice si racconta: “ Una condivisione emozionante e travolgente, aperta dall’intervento grintoso del Sindaco Lombardi e dal calore accogliente della gente presente. Più che una mera presentazione, un’incontro collettivo, dove conoscenza e condivisione di storie e percorsi personali hanno saputo fondersi. A termine della presentazione, in tanti hanno deciso di acquistare la guida, volendo rimarcare l’orgoglio di appartenenza alla regione Molise e la fierezza delle propria cultura. Dolcissima una cittadina roccolana, quasi novantenne che, oltre ad aver richiesto una dedica, si è intrattenuta per un confronto sulla tradizione dei cavatelli, roccaforte della cucina molisana. Un’arena che ha creato un legame empatico-relazionale , un’intesa tra le sensazioni e le emozioni di una viaggiatrice-autrice con quelle degli abitanti autoctoni.”

L’Amministrazione comunale di Roccamandolfi, rappresentata dal Sindaco Lombardi, riconosce merito e stima all’autrice Lorenzini per aver dato testimonianza attiva di come il turismo esperienziale possa e debba generare cultura attraverso la ri-scoperta delle culture di appartenenza. Una leva motivazionale per innescare una nuova promozione territoriale ed una originale rivitalizzazione turistica che inevitabilmente accelera il passo al turismo lento tipicamente molisano, all’interno dei confini regionali ed oltre.

Nella sinossi de “Il Molise dalla A alla Z” annunciano il tour turistico- esperienziale cosi: “Preparatevi a vivere mille emozioni, perché la seconda Regione più piccola d’Italia ha la capacità di far sentire ogni viaggiatore un esploratore alla scoperta di bellezze inaspettate. Prendendo in prestito le lettere dell’alfabeto e con la guida di chi ama questa terra da quando è venuto al mondo ho raccolto 55 motivi e descritto 4 itinerari tematici per visitare questo angolo d’Italia, che non è Puglia e neanche Abruzzo, è il Molise.”