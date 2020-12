Eres: nasce l’ente che sostituisce lo Iacp, l’isernino Matticoli commissario regionale

La giunta regionale del Molise ha attivato le procedure per l’avvio dell’Eres, il nuovo Ente regionale per l’edilizia sociale. Assegnati anche i primi incarichi sul territorio regionale. All’avvocato isernino Mike Matticoli, affidati due importanti ruoli. Sarà lui il commissario regionale dell’ente per l’edilizia sociale. Inoltre è stato nominato anche commissario liquidatore dell’ente autonomo Case Popolari di Isernia, passaggio necessario per avviare l’attività dell’Eres. Nicola Travaglini sarà invece il commissario liquidatore dello Iacp di Campobasso.

Un notevole riconoscimento per l’avvocato isernino, già consigliere comunale e provinciale. Un incarico che Matticoli ha riconosciuto di grande importanza in un periodo così difficile per l’intero territorio molisano e conseguentemente per le famiglie che abitano le case popolari.