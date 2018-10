Erba alta e bottiglie di birra abbandonate, a Villa de Capoa regna il degrado (LE FOTO)

CAMPOBASSO

Continua a persistere il degrado in Villa de Capoa. Erba alta e bottiglie di birra abbandonate proprio nell’area dedicata ai giochi per bambini, ormai inesistenti. É quanto dimostrano le foto che un lettore ci manda allegando un messaggio di sconcerto di fronte a quello che, soprattutto dai più nostalgici, è considerato uno dei luoghi più belli dell’allora “città giardino” e ora, invece, sembra cadere a pezzi. Scelto spesso anche come location, soprattutto d’estate, per kermesse musicali e culturali, Villa de Capoa necessiterebbe di una ventata di pulizia e di un restyling – scrive ancora il nostro lettore – dove magari tornare a fare delle splendide passeggiate percorrendo quei quasi sedicimila mq di sentieri intrecciati e labirinti immersi nel verde. La villa, infatti, è propria di un patrimonio arboreo di grande prestigio tale da rappresentare un vero e proprio polmone verde per il capoluogo. Un vero gioiello che, forse – conclude – meriterebbe più di qualche attenzione e che invece appare sempre più abbandonato a se stesso.