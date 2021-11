Erasmus, pon e progetti al ‘Fermi-Mattei’: l’offerta formativa

È tempo di orientamento per il nuovo anno accademico, l’Isis di Isernia si presenta

Il tempo vola: l’anno accademico, che finalmente è ripreso in presenza, già sta per vedere la fine del primo quadrimestre e, dopo Natale, sarà tempo di scelte per i ragazzi delle medie.

Così, nell’ambito dell’orientamento, la dirigente scolastica dell’Isis ‘Fermi Mattei’ ha presentato l’offerta formativa. Una scuola di conoscenze, ma soprattutto di competenze, che apre le porte al mondo dell’università e a quello del lavoro.

Pon, progetti ed erasmus favoriscono l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, rafforzando le capacità individuali per una scelta futura, senza escludere neanche la preparazione che l’istituto offre per l’accesso all’università.

Insomma, un’offerta formativa a tutto tondo, grazie ai due principali settori: economico e tecnologico, rispettivamente ricchi di altri indirizzi: Turismo, Afm (amministrazione finanza e marketing), Sistemi informativi aziendali, Elettrotecnica, Informatica e Cat (costruzioni, ambiente e territorio).

Per tutti gli aggiornamenti è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram della scuola.